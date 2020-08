Innovation

17.08.2020 15:57

Wie ein Star-Architekt die Angst vor öffentlichen Toiletten nimmt

Ein neues Projekt in Tokio soll öffentliche Klos attraktiver gestalten – durch den Beitrag berühmter Architekten. Shigeru Ban geht dabei die zwei größten Ängste an, die Menschen vor stillen Örtchen in Parks haben können.