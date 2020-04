Wie smarte Gebäude smart bleiben

Die intelligente Automatisierung von Gebäuden und privaten Wohnungen und Häusern bietet mannigfaltige Vorteile in den Bereichen Sicherheit, Energieeinsparung und Komfort. Regelmäßige Updates sind hier unumgänglich. Diese bietet Loxone nun mit Config & App 11 an.

Jeder Taster wird zum Alarm-Knopf

Insbesondere im Bereich Sicherheit stehen eine ganze Reihe neuer Bausteine zur Verfügung. Etwa der Notfall-Alarm. Mit dessen Hilfe kann jeder beliebige Taster zu einem Alarm-Knopf zum Absetzen eines Hilferufs in Notfallsituationen bestimmt werden. Das System setzt dann im Fall der Fälle einen automatisierten Notruf an einen vorgegebenen Empfänger ab, so dass dieser Hilfe leisten oder Rettung veranlassen kann. Das schafft nicht nur neue Anwendungsmöglichkeiten im Bereich Ambient Assisted Living, sondern kann auch in vielen anderen kritischen Situationen – wie etwa bei einem Überfall – eine wichtige Hilfestellung leisten.

Noch mehr Sicherheit im gewerblichen Bereich

Besonders für den gewerblichen Bereich passt dazu ein weiterer neuer Sicherheitsbaustein, der in das Loxone System das Protokoll SIA DC-09 integriert. Dieses ist eines der weltweit meistgenutzten Standard-Protokolle zur Übertragung von Informationen über eine Gefahrenlage oder andere Situationen an eine Leitstelle. Mithilfe dieser Funktion setzt der Miniserver im Falle einer Gefahr eine Mitteilung inklusive vordefinierter Meldung an einen SIA-Server ab. Die neue Rechteverwaltung, ebenfalls ein Baustein des aktuellen Updates, ermöglicht zudem die Realisierung von umfassenden Sicherheitskonzepten im gewerblichen Bereich. So können die Berechtigungen einzelner Benutzer und Benutzergruppen einfach verwaltet werden. Durch die neue Funktion lassen sich die Visualisierung, Zutrittsberechtigungen etwa für Lager, Büro, Empfang sowie den externen und internen Zugriff auf den Miniserver individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens abstimmen. Die Kommunikation zwischen App, Loxone Config und Miniserver wird dabei End-to-end verschlüsselt. Dafür sorgt der „Remote Connect“ Service, ein neuer kostenloser Dienst für den Miniserver der Generation 2 für externe Freigaben, Port Forwarding oder ähnliches.

Zahlreiche neue Komfortfunktionen

Das neue Update hat nicht nur Sicherheitsbausteine an Bord: Auch in Sachen Komfort legt Loxone weiter nach. Dazu gehört etwa das komplett überarbeitete neue Musik-Interface, die nun verfügbare Unterstützung der Apple Watch – zur Steuerung von Smart-Home-Funktionalitäten vom Handgelenk aus.

Zudem bietet das Update auch im Bereich Energieeffizienz Neuheiten. So gilt es bei der energieeffizienten Beleuchtung stets genau so viel Licht wie nötig zur Verfügung zu stellen. Vor allem in gewerblichen Räumen und Büros wird dabei häufig die sogenannte Konstantlichtregelung eingesetzt. Dabei handelt es sich um die tageslichtabhängige Steuerung von künstlichen Leuchtmitteln, mit dem Ziel einer konstant bleibenden Beleuchtungsstärke. Mit dem neuen Funktionsbaustein können Elektroinstallateure eine solche Regelung einfach und schnell umsetzen. Dazu wird lediglich ein gut im Raum positionierter Helligkeitssensor benötigt. Anschließend gilt es, nur noch den gewünschten Mindest-Lux-Wert und die gewünschte Anpassungsgeschwindigkeit festzulegen.

Für die Visualisierung von technischen Anlagen hält das neue Update auch den Funktionsbaustein Anlagenschema bereit. Dieser ermöglicht die übersichtliche grafische Visualisierung von Anlagen, Grundrissen und mehr in der Loxone App. Dazu können via Loxone Config beliebige Anlagenbilder hinterlegt und Objekte und Funktionen aus der Programmierung platziert werden. Und um die Nutzerfreundlichkeit für die Kunden der Installationsprofis zu erhöhen, ist es im Expertenmodus nun möglich, frei definierte Hilfetexte für die verwendeten Funktionsbausteine zu hinterlegen. Diese können anschließend in der Loxone App aufgerufen werden. Auf diesem Weg können die Elektroinstallateure ihren Kunden nützliche Informationen zur Installation bereitstellen.