Wie Yin und Yang

Die charakteristische Handschrift von Marcel Wanders tragen Waschtische, ein Handwaschbecken, WCs, ein Bidet, eine Badewanne, Armaturen und Accessoires. Möglich wurde diese neue Formensprache durch die von Laufen in Gmunden entwickelte SaphirKeramik, die erstmals enge Radien und schmale Kanten zulässt. Auch jene Teile von "The New Classic", die aus SaphirKeramik gefertigt sind, werden in Gmunden produziert. Für die sinnliche Verbindung von Ästhetik und Funktion wurde die Serie bereits mit dem iF Design Award 2019 ausgezeichnet.

Weiche Formen in dünner Keramik

"Laufen ist auf der ganzen Welt für Ideenreichtum bei der Gestaltung des klassischen und modernen Badezimmers bekannt. Das Unternehmen ist stets für neue Lösungen offen", erklärt Designer Marcel Wanders zur Zusammenarbeit mit dem innovativen Sanitärkeramik-Spezialisten. Bei der Gestaltung ließ er sich von klassischen Vorbildern leiten, berücksichtigte dabei jedoch auch den Trend zur Reduktion und aktuelle Bedürfnisse in puncto Komfort.

© OLIVER HELBIG/Laufen "Zeitlose Eleganz trifft auf den Puls der Zeit", beschreibt Laufen seine neue Serie.

Der Designer weiter: "Bei Badezimmer-Einrichtungen geht es immer um elegante Funktionalität. Und wir haben jedes Stück so gestaltet, dass es sich nahtlos in die Kollektion einfügt. Es war das erste Mal, dass SaphirKeramik für neue, sehr klassische und ikonische Formen eingesetzt wurde. Ein kleines bisschen bedeutete das auch eine Lernkurve für uns. Aber wie wir festgestellt haben, passt dieses hygienische, strapazierfähige, wiederverwertbare Material perfekt zu dem von uns angestrebten Designkonzept. SaphirKeramik gab uns die einzigartige Gelegenheit, die Schönheit dünner Keramik mit unseren eleganten weichen Formen zur Gestaltung zu bringen."