Wiener Kaffeehaus-Ästhetik inspiriert Kollektion

Nachhaltiges Rastersystem

Das Konzept der Kollektion will Natürlichkeit und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen: So basieren die Maße der Max-Elemente auf einem Rastersystem, durch das für die Schränke der Kollektion die gleichen Bauteile und Fronten verwendet werden können. Das spart Arbeit und schont die Umwelt.