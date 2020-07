"Wir sind von der wirtschaftlichen Relevanz von Messen überzeugt"

"Wir alle stehen derzeit vor noch nie dagewesenen Herausforderungen. Dennoch sind wir von der wirtschaftlichen Relevanz von Messen überzeugt – allen voran der ISH – und werden alles tun, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen", schreibt Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, in einem offenen Brief an die SHK-Branche. Nachdem Unternehmen wie Grohe und Jung Pumpen ihre Teilnahme an der ISH 2021 abgesagt haben, stellt Marzin nun klar, dass die Messe auf jeden Fall stattfinden soll.

Messen seien einzigartige, komplexe Formate, deren Mehrwert durch die reale Begegnung von Menschen entstehe. "Digitale Ergänzungsformate bereichern die Veranstaltung. Dies gilt umso mehr unter einschränkenden Bedingungen, deren Dauer niemand seriös einschätzen kann. Die ISH ist Innovationsmotor der Branche und Konjunktur-Lokomotive für die SHK-Industrie und die gesamte technische Gebäudeausrüstung. Gerade aus diesem Grund stellen wir als Messe Frankfurt uns gemeinsam mit den Trägern der ISH der Verantwortung gegenüber der Branche", so Marzin weiter und deutet außerdem auf die Relevanz der Gebäudetechnik bei der Eindämmung der Corona-Verbreitung hin: "Hygiene ist uns allen ins Bewusstsein gerückt, berührungslose Armaturen oder modernes Wassermanagement in Gebäuden interessieren inzwischen eine breite Öffentlichkeit und sind wesentlicher Bestandteil der ISH Water. Die SHK-Branche zählt zur kritischen Infrastruktur und ist eine für die Gesellschaft unverzichtbare Branche. Die ISH ist die internationale Leistungsschau der ausstellenden Industrien, die immer den Blick in die Zukunft richten."

Die ISH 2021 soll von 22. bis 26 März stattfinden - sofern Corona es zulässt.