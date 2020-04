Zeitloses Vollbad

Kaum eine Kunstrichtung hat den Zeitgeist einer ganzen Epoche so geprägt wie die Art déco-Kultur. Im April kommt es zu einem Jubiläum. Vor 95 Jahren öffnete in Paris die Ausstellung „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes”, zu Deutsch Internationale Ausstellung für moderne dekorative Kunst und Kunstgewerbe, ihre Pforten, die stilbildend wurde für kühne Entwürfe, geformt und gestaltet mit den besten Materialien in höchster Qualität. Zum Jubiläum präsentiert der britische Sanitärhersteller Victoria + Albert seine schönsten Badewannen im Art déco-Stil.

