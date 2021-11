Zuwachs in der Drees & Sommer Geschäftsführung

Seit Anfang November ist Gerald Herndlhofer neben Philipp Gansch und Georg Stadlhofer neues Mitglied der Geschäftsführung von Drees & Sommer Österreich und verantwortet die Bereiche Generalplanung und Projektmanagement. Er ist ein zertifizierter Projektmanager mit mehr als 15 Jahren internationaler Erfahrung.

Herndlhofer hat am FH Campus Wien das Studium des Bauingenieurswesens absolviert und ist zertifizierter Projektmanager. In seiner beruflichen Laufbahn war er insbesondere als Projektmanager als auch als Generalplanungsmanager in der Immobilien- und Energiebranche tätig. Dies führte ihn zu Unternehmen wie Siemens, ILF Consulting Engineers, bau-control ZT oder Enercon. Zudem ist er als Vortragender im Masterstudium „Bauingenieurswesen“ am FH Campus Wien tätig.

Gesamtabwicklungs-Strategie und Lean-Ansatz

„Mit Gerald Herndlhofer haben wir einen ausgewiesenen Experten für die Gesamtabwicklung von großen Projekten für unser Führungsteam in Österreich gewinnen können“, freut sich Philipp Gansch, Vorsitzender der Geschäftsführung von Drees & Sommer Österreich über die Bestellung. Insbesondere im Bereich Generalplanungsmanagement und im Hinblick auf die Betreuung öffentlicher Kunden habe man damit einen wichtigen Schritt im Sinne der Gesamtabwicklungs-Strategie gesetzt. Das Unternehmen erbringt alle Leistungen von der Planung, über das Projektmanagement und Baumanagement bis hin zum Facility Management.

Von besonderer Bedeutung ist bei Drees & Sommer vor allem das Thema Nachhaltigkeit. Das Unternehmen setzt bereits seit Jahren auf „Crade to Cradle“-Innovationen. „Diese Themen werden in der Bau- und Immobilienwirtschaft immer wichtiger und dafür entwickeln wir die entsprechenden Konzepte“, erklärt Gerald Herndlhofer, der auf viel Erfahrung im Bereich erneuerbarer Energien zurückgreifen kann. „In allem, was wir tun, verfolgen wir immer den Lean-Ansatz. Wir wollen Projekte für unsere Kunden so wirtschaftlich, effizient und nachhaltig wie möglich umsetzen und betreiben.“