RA Bmstr. DI Dr. Deutschmann, Heid & Partner Rechtsanwälte GmbH - BIM & Recht



Building Information Modeling ist einer der größten und wichtigsten Schritte, der in der Baubranche in den letzten Jahren weltweit umgesetzt wurde bzw. der sich teilweise aktuell noch in der Umsetzung befindet. Durch das Zusammenführen aller für das Projekt wesentlicher Daten in einem Modell kann gewährleistet werden, dass von der Planung über die Ausführung bis hin zum Betrieb alle wesentlichen Informationen aus dem Modell abrufbar sind und keine Daten verloren gehen.



Was auf den ersten Blick logisch und eigentlich relativ einfach klingt, ist in der praktischen Umsetzung in vielen Punkten nicht ganz so einfach. Sowohl auf technischer als auch auf rechtlicher Ebene sind zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Dafür müssen neue, innovative Lösungen entwickelt und umgesetzt werden. Dies betrifft aus rechtlicher Sicht insbesondere das Vergabe- und das Vertragsrecht sowie als Schnittstellenthema zwischen Technik und Recht die Leistungsbilder. Für öffentliche Auftraggeber hat sich lange Zeit die Frage gestellt, ob BIM in einer Ausschreibung verpflichtend vorgegeben werden darf, und wenn ja, ob öffentliche Auftraggeber eine Software im Sinne einer Closed BIM-Lösung verpflichtend vorgeben können. Bedenken bestehen dabei insbesondere i. Z. m. dem im Bundesvergabegesetz vorgegebenen Grundsatz der Nichtdiskriminierung, da sich Marktteilnehmer, die keine entsprechende BIM-Software besitzen, an derartigen Verfahren nicht beteiligen können. Diese und zahlreiche weitere vergaberechtliche Problemstellungen werden bei der TGA-Konferenz erörtert.

Aber auch nicht öffentliche Auftraggeber müssen bei einer BIM-Vergabe diverse Themen bedenken. Insbesondere ist die Frage evident, ob die „klassischen“ Vergabemodelle, bei denen der Ausführende naturgemäß relativ spät in das Projekt eingebunden wird, bei BIM-Projekten zielführend sind oder ob nicht Early Contractor Involvement-Modellen der Vorzug zu geben ist. Darüber hinaus sind auch im Vertragsrecht neue Lösungen zu entwickeln und im Unterschied zu einem „klassischen“ Planungs- bzw. Bauvertrag zahlreiche zusätzliche Punkte zu regeln. Wenn man sich vor Augen führt, dass das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch bereits über 200 Jahre alt ist, lässt sich erahnen, dass die dort vorhandenen Regelungen zum Werkvertragsrecht nicht wirklich BIM-tauglich sind. Zentrale vertragsrechtliche Themen, wie z. B. der Datenschutz, Werknutzungsrechte am BIM- Modell, Haftung für Fehler im BIM-Modell sowie die Verantwortung für die „Richtigkeit“ der im Modell vorhandenen Daten über die gesamte Projektdauer usw., bedürfen neuer Lösungen. Dies gilt auch für die Leistungsbilder, bei denen es erst für wenige Bereiche entsprechend standardisierte Werke, wie z. B. das LM.VM. Objektplanung Architektur BIM, gibt. In allen anderen Fachplanungs- und Bauleistungen müssen diese von den Projektbeteiligten entsprechend entwickelt werden.



Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass für die Implementierung von BIM auch im rechtlichen Bereich neue, innovative Lösungen entwickelt werden müssen, um die Rahmenbedingungen für die technische Umsetzung zu definieren und Auftraggebern und Auftragnehmern entsprechende Rechtssicherheit in ihren BIM-Projekten zu geben. Wie diese Lösungen aussehen können, erfahren Sie bei der TGA-Konferenz 2022.

Foto: Heid & Partner Rechtsanwälte