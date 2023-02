rmSolar übersiedelt von der Insel Reichenau ins Industriegebiet: Dort entsteht um 2,3 Mio. Euro der neue Firmensitz des auf PV-Anlagen spezialisierten Unternehmens. Das Projekt wird von der i+RB Industrie- & Gewerbebau umgesetzt. Am 23. September 2021 erfolgte der Spatenstich, im August 2022 soll der Betrieb starten.

PV-Elemente in der Fassade, drei Stockwerke hoch - die zwei oberen markant ausgekragt - mit Terrasse und Showroom „on top“: So die Vision für den neuen Firmensitz von rmSolar im Industriegebiet Reichenau-Lindenbühl beim Reichenauer Bahnhof. „Mit dem neuen Gebäude haben wir die Möglichkeit, den Kunden unsere Leistungen in einem optimalen Umfeld zu präsentieren“, freut sich Geschäftsführer Roland Müller anlässlich des Spatenstichs am Mittwoch. Photovoltaik liege im Trend und so schaffe man die Voraussetzungen für eine Expansion, erklärt er weiter.