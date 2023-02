Per Einstellhilfe in der Best Water Home App kann der ideale Hauswasserdruck ausfindig gemacht und mit wenigen Handgriffen direkt am Druckminderer eingestellt werden. Damit wird die Wasserverschwendung bei freien Ausläufen – beispielsweise am Waschtisch, in der Dusche oder bei der Gartenbewässerung – minimiert. Der neue Wassersparrechner in der App zeigt mögliche Kostenersparnisse auf: Je nach Gegebenheiten jährlich bis zu 100 Euro und mehr.