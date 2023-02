Drees & Sommer Österreich hat im Oktober 2021 neben dem Unternehmenssitz in Wien einen zweiten Bürostandort in Linz eröffnet. Mit dem neuen Standort will das Immobilienberatungs- und Planungsunternehmen mit dem Know-how von 4.000 Mitarbeitern ab sofort näher an den Kunden und Partnern der Industrieregion Oberösterreich sein.