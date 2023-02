Reflex Winkelmann hat seinen After Sales & Service mit neuen technischen Optionen ausgestattet – für höhere Effizienz und mehr Komfort im Kundendienst. „Wenn ein Kunde sich für eine Umsetzung mit Reflex entscheidet, kann er immer den bestmöglichen Service erwarten, und das gilt natürlich auch nach dem Abschluss des Projekts“, sagt Ralf Siekmann, Director After Sales & Service bei der Reflex Winkelmann. Schritt für Schritt werden dabei immer mehr digitale Möglichkeiten in das Service-Portfolio aufgenommen.