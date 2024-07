„Wir sind stolz darauf, dass Hargassner seinen Ursprung in Hackschnitzelheizungen hat. Der allererste Heizkessel, der 1984 an die Innviertler Landwirtsfamilie Schaller verkauft wurde, ist heute am Firmensitz in der Energy World öffentlich ausgestellt. Unsere Eco-HK Heizungen sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und Entwicklung“, so Geschäftsführer Anton Hargassner jun.