Freude über den Kauf herrscht auch auf Seiten des neuen Inhabers Legrand: Die Akquisition sei völlig in Einklang mit der Wachstumsstragie des Unternehmens und erlaube diesem, sich geographisch zu erweitern und in neuen Märkten zu positionieren, erzählt Benoît Coquart, Vorstandsvorsitzender von Legrand. "Legrand ist ideal positioniert, um das Portfolio an hochqualitativen Produkten im EBS-Geschäft in den nordischen und europäischen Ländern zu erweitern - vor allem durch die Ergänzung des Katalogs mit zusätzlichen Produktkategorien, weitere Investitionen in Technologie, neue Produkte und die weitere Erfüllung der Anforderungen der EBS-Kunden an den Service", führt Coquart aus.

Nach der Transaktion wird Ensto als DSO-Unternehmen in 17 Ländern mit etwa 815 Angestellten operieren, das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von 140 Millionen Euro im Jahr 2021. Der Verkaufsvertrag wurde am 16. Juli 2016 unterschrieben, der Abschluss der Transaktion steht unter den üblichen Vorbedingungen. Im Rahmen der Transaktion haben die beiden Unternehmen eine Lizenzvereinbarung über die Nutzung der Marke Ensto im Zusammenhang mit dem Geschäftsumfang von EBS abgeschlossen. Über den Transaktionspreis wurde Stillschweigen vereinbart.