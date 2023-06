Mit den drei Präsidenten führte TGA-Redakteur DI Ulrich Baron ein kurzes Gespräch, um etwas über sie selbst, die Motivation und Zielsetzungen zu erfahren. Muggenhumer hat 1995 die HTL Vöcklabruck erfolgreich abgeschlossen und ist seit 1997 Geschäftsführer im elterlichen Betrieb mit 20 Mitarbeitenden in Grieskirchen. Seit 10 Jahren ist Muggenhumer VHKS-Mitglied.



Hauer hat 2012 die Externistenmatura in Pinkafeld abgelegt und in Folge den DI (FH) für Gebäudetechnik in Vöcklabruck erworben. Er ist Lehrer an der Berufsschule 8 in Linz und seit 2022 Berufsschuldirektor Stv. Harald Wagner vorzustellen, hieße, Eulen nach Athen zu tragen. Zudem würde es den Seitenrahmen sprengen.



Auf die Frage, welche Motivation hinter der Bewerbung als Präsident steckte, antwortete Muggenhumer: „Ich war zwei Perioden im Fachausschuss tätig und habe dabei die hohe Qualität des Verbandes zu schätzen gelernt. So ist der Wunsch in mir gereift, eines Tages die Präsidentschaft zu übernehmen”. Ähnlich erging es Hauer. „Die jahrelange enge Zusammenarbeit auch beruflicherseits mit Harald Wagner hat mir einen großen Einblick in die Verbandstätigkeit ermöglicht und mein Interesse für dieses Amt geweckt. In Absprache mit meiner Partnerin wegen des doch erheblichen Arbeitsaufwandes habe ich die Herausforderung angenommen.”



Wagner konstatierte: „Viele außerordentliche Mitglieder waren an mich herangetreten, unbedingt den Fortbestand des Verbandes zu sichern. Daraufhin wurde ein Team gebildet, dessen Ergebnis heute von allen Mitgliedern akklamiert wurde.” Alle beteuerten, dass das hervorragende Netzwerk, welches in der Vergangenheit aufgebaut wurde, noch weiter ausgebaut werde. Größere Änderungen im Verband sind nicht vorgesehen. Man will jedoch den Kontakt zu den einzelnen HTLs und Fachhochschulen vertiefen, auch um Mitglieder zu rekrutieren. Dies trifft insbesondere auf den Fachvorstand in Pinkafeld, DDr. Adalbert Schönbacher, zu. Für Wagner ist es wichtig, dass die Verbandsgeschäfte immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung in der Branche gehalten werden.