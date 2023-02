Überzeugt hat die Duschkabinen-Serie mit ihrem Designkonzept. Sie vereint organische und geometrische Elemente und bildet so eine neue Formensprache, die in jedes Bad passt. Dadurch lässt sich die neue Artweger Dynamic flexibel mit Armaturen und Möbel in unterschiedlichen Designsprachen kombinieren. Darüber hinaus sind die Vorteile der Artweger Duschen auch hier Standard: Geklebte Scharniere für einfache Reinigung, verdeckte senkrechte Silikonfugen, einfache 1-Mann Montage mit 3D-Justierung, Vario Dicht-System und - optional - das Artclear Glas gehören zu den funktionellen Highlights.