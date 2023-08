Die bevorstehende Wärmewende stellt die Gebäudetechnik vor bedeutende Herausforderungen in Bezug auf Raumwärme. Besonders im Altbau, der häufig noch mit Öl- oder Gasheizungen beheizt wird, erfordert die Auswahl des erneuerbaren Energieträgers Fachwissen. Doch es gibt eine bisher wenig beachtete Lösung, die sowohl die Entscheidungsfindung erleichtert als auch eine langfristige Sicherheit in der Energieversorgung bietet: Bivalente Heizsysteme, auch Hybridheizung genannt.



Experten wie bösch bringen die Hybridtechnologie aus der Automobilbranche auch in die Gebäudetechnik: In unserem Beispiel besteht die Hybridheizungen aus einer Split-Wärmepumpe und einem Pellets- oder Stückholzkessel. Statt Wärmepumpe und Biomasse gegeneinander abzuwägen, lassen sich diese beiden erneuerbaren Systeme so effizient kombinieren.

Bivalente Heizsysteme bedeuten für Installationsbetriebe aber auch besonderes eines: Die Aufklärung von Endkund*innen. Wir haben Argumente gesammelt, die für den Betrieb einer Hybridheizung sprechen.