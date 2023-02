Der gemeinsame Standort bündelt nicht nur das vielfältige Know-how der IKK Group, sondern regt auch die Freude am Arbeiten an, wie der Grazer Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl feststellte: „Solch ein modernes Arbeitsumfeld wie hier ist nach den Lockdowns und Homeoffice wichtiger denn je." Die IKK Group werde auch in Zukunft einen wesentlichen Teil zur architektonischen und klimatologischen Stadtentwicklung von Graz beitragen, so Nagl weiter.

Das neue Headquarter RS78 – benannt nach seiner Adresse in der Reininghausstraße 78 - gilt als Leuchtturmprojekt, bei dem die IKK Group bei der Planung und Umsetzung selbst entscheidend beteiligt war. Es vereint moderne Technik und hohe Nachhaltigkeitsansprüche mit der aktuellen Arbeits- und Wohnwelt. Neben den architektonischen Qualitäten verbindet das Gebäude ökologische Baustoffe mit sauberer Energieversorgung. „Mit der IKK Group als Teil in unserem BKW Netzwerk sind wir der führende Ingenieurdienstleister im Kernmarkt DACH, wobei wir den Standort Österreich künftig weiter stärken möchten“, merkt Michael Schüepp, Eigentümer der IKK Group, an.