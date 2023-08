Nach dem 2021 gelegten Grundstein für die neue Konzernzentrale der Strabag in St. Pölten, befindet sich das Gebäude nun seit Mai in Betrieb. Die Niederlassung erstreckt sich über 30.000 m² und bietet Platz für mehr als 230 Mitarbeitende. Das zentrale Anliegen, beim Bauprojekt auf Nachhaltigkeit und den schonende Umgang mit Ressourcen zu achten, kam auch in der Gebäudetechnik zur Anwendung: Eine Großwärmepumpe von bösch, die mit dem natürlichen Kältemittel R744 (Kohlendioxid) arbeitet, feierte ebenfalls Premiere in St. Pölten.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!