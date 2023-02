Am Markt standen Erdwärmepumpen lange im Schatten der Luftwärmepumpen. „Das Verhältnis liegt bei 80 Prozent Luftwärme und 20 Prozent Erdwärme“, gibt Leitner einen Einblick in die heimischen Marktverhältnisse. Trotzdem hat KNV Entwicklungsarbeit in die Erschließung der Wärmequelle Erdreich investiert und den Ringgrabenkollektor am Markt etabliert: Damit sei es möglich, Erdwärme-Lösungen kostengünstig anzubieten, so Leitner.

Darüber hinaus steht künftig auch vermehrt die Sanierung von bestehenden Gebäuden im Fokus. „Mit einer modernen Wärmepumpe – egal, ob Erd- oder Luftwärmepumpe – ist es kein Problem, die nötigen Vorlauftemperaturen für die Beheizung mit herkömmlichen Heizkörpern zu erzeugen. Dasselbe gilt übrigens auch für den Gewerbe- oder gar Industriebau“, schließt Leitner.