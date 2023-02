Mehrfamilienhaus, Studentenwohnheim, Hotel – je mehr Menschen ein Gebäude beherbergt, desto wichtiger ist eine effiziente Wärmeversorgung. Die Condens 7000 WP ist zunächst in den Leistungsgrößen 70 und 100 kW erhältlich, bevor sie Anfang 2022 um die 150-kW-Variante ergänzt wird. Für eine höhere Leistung lassen sich bis zu sechs Condens 7000 WP in Kaskade schalten – auch in einer Rücken-an-Rücken-Aufstellung. So ist beispielsweise eine Systemleistung von 600 kW oder ab Herbst 900 kW möglich. Die Kaskadenschaltung steigert zudem die Zuverlässigkeit des Systems: Im Fall einer Heizungsstörung bei einem Gerät springt einfach ein anderes Gerät aus der Kaskade ein.

Umweltschonend arbeitet die Condens 7000 WP auch im System mit Wohnungsstationen, wie der Flow 8000 von Bosch. Diese eignet sich auch für die Modernisierung und ergänzt so die Condens 7000 WP in sanierungsbedürftigen Mehrfamilienhäusern. Mit dem separat erhältlichen Busmodul MB LAN2 ist die Condens 7000 WP internetfähig.