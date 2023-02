Mit dem Beschluss des EAGs wurden wichtige Vorgaben aus dem „Clean Energy for all Europeans Package“ der Europäischen Union in Österreich umgesetzt. Erstmals werden lokal beschränkte Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und geografisch unbeschränkte Bürgerenergiegemeinschaften ermöglicht, bei denen sich mindestens zwei Partner zusammenschließen, um eigenerzeugte Energie zu produzieren, verbrauchen, speichern und verkaufen. Dies können natürliche oder juristische Personen, Gemeinden, oder kleine und mittlere Unternehmen sein.

Mit Energiegemeinschaften sei es allen Menschen in Österreich möglich, Teil der Energiewende zu werden, erklärt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler - und weiter: „Europaweit sind wir hier Vorreiter." Damit werde ein Paradigmenwechsel in der Energieversorgung eingeläutet, einer dezentralen Energieversorgung stehe nichts mehr im Weg. „Österreich hat die besten Voraussetzungen, internationaler Frontrunner für Energiegemeinschaften zu werden – dank unserer langjährigen Arbeit wissen wir, dass es viele engagierte Menschen gibt, die die Energiewende vor Ort umsetzen wollen und können", bekräftigt Klima- und Energiefonds Geschäftsführer Ingmar Höbarth.