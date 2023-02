Die neuartige Toilette löst gleich zwei Probleme an der Schnittstelle zur Kanalisation: Die teure und aufwändige Aufbereitung von Urin im WC-Abwasser und die Verschwendung von Ressourcen. Gemäß der Idee der "Source Separation Technology", wird der Urin bereits in der Toilette getrennt, gesammelt und abgeleitet. Die verschiedenen Abwässer können dadurch einfacher verarbeitet und wertvolle Ressourcen wiedergewonnen werden. Menschlicher Urin enthält etwa Rohstoffe wie Phosphor und Stickstoff, aus denen sich Düngemittel herstellen lassen. Aktuell gelangen diese Stoffe vielerorts auf der Welt in die natürlichen Gewässer, wo sie zu einer gefährlichen Nährstoffübersättigung beitragen.

Erreicht wird die Abtrennung des Urins über eine ausgefeilte Geometrie im Inneren des WC-Keramikbeckens: Mittels einer in den Keramikkörper integrierten "Falle"‚ wird der Urin unter Ausnutzung der Oberflächenspannung, dem sogenannten Teekanneneffekt, in Richtung eines eigenen Auslasses geleitet und dadurch separiert. Den Benutzern fällt der Unterschied in Design und Funktion nicht auf, von außen betrachtet sieht save! wie ein herkömmliches WC aus und kann wie gewohnt benutzt werden.