In Deutschland und Österreich deckt die Heizkurier Gruppe mit ihren Marken Heizkurier, energy4rent und der neuen Marke Energie Bringer nahezu alle Marktsegmente der mobilen Energie ab: Vom „One-Stop-Shopping“-Angebot im deutschen Großhandel bis zur individuellen Systemberatung und Sonderbaulösungen. Die Strategie dahinter definiert Marc Pehlke, Geschäftsführer der Heizkurier Gruppe: „Um unsere Reaktionsschnelligkeit weiter auszubauen, wird alles, was auf einem Anhänger bis 3,5 Tonnen transportiert werden kann, auch transportiert. Dieses Konzept erhöht unsere Flexibilität. Erst in zweiter Linie werden Containerlösungen mit Wechselbrücken angestrebt.“

„energy4rent bringt seit einem Jahr sehr erfolgreich seine Systemkompetenz bis 15 MW im Bereich Wärme, Kälte, Dampf und Strom in die Partnerschaft ein. Speziell das Dampfkessel-Know-how“, erklärt Pehlke. Das schaffe Mehrwert im Verbund. Auch bei Dampfkessel-Modernisierungen in Gewerbe und Industrie ist energy4rent nachgefragt. „Unser neues Dampfmobil mit knapp 3,5 Tonnen ist in einem Kofferanhänger eingebaut, Wasseraufbereitung inklusive, TÜV Austria geprüft und kann bis zu 700 kg/h Dampf produzieren. Es ist damit das leistungsstärkste und wendigste Dampfmobil seiner Klasse“, so Patay.