Sie haben es bereits erwähnt, sowohl die F-Gase- als auch die REACH-Verordnung werden aktuell überarbeitet. Worauf sollte sich die Branche einstellen?



Thielmann: Das sind aktuell zwei absolut gigantische Themen. Der Knackpunkt dabei ist, dass die die F-Gase-Verordnung und die REACH-Verordnung miteinander verknüpft sind. Ein gutes Beispiel ist R32. R32 gibt es in sehr großen Mengen am Markt. Es wird auch nach wie vor in großen Mengen am Markt eingeführt. Wenn man sich die neue F-Gase-Verordnung oder auch den IPCC-Bericht AR6 ansieht, dann hat R32 einen GWP von 771. Die neue F-Gase-Verordnung will in Richtung Low-GWP gehen. Dafür sind die 771 aber zu hoch. R32 würde wahrscheinlich rausfallen. Aber, wenn man sich die REACH-Verordnung in Bezug auf PFAS ansieht, dann hat R32 keine PFAS. Genau da liegt das Problem. Momentan lässt leider nicht vorhersagen, in welche Richtung sich diese großen Themen bewegen. Derzeit warten alle darauf, dass die Überarbeitung der F-Gase Verordnung verabschiedet wird. Bis dahin herrscht leider Ungewissheit und Unsicherheit.



>> Lesen Sie auch: Richard Freimüller: Novellierung der F-Gase-Verordnung bedroht die Wärmepumpenbranche

Sie sehen also noch Verbesserungspotential bei den beiden EU-Normen in Hinblick auf natürliche Kältemittel?



Thielmann: Ja. Es gibt Bereiche, in denen natürliche Kältemittel zum Problem werden können. Denken wir an die Innenaufstellung, wo das Gerät in einem geschlossenen Raum im Gebäude steht. Bei Propan ist die große Herausforderung, dafür zu sorgen, dass wenn Kältemittel austritt, nichts passiert. Es braucht also ein gewisses Raumvolumen. Es benötigt auf jeden Fall etwas, das die Kältemittelkonzentration erkennt. Es braucht eine Regelung, die darauf reagiert. Das sind alles Kosten. Ich schätze, dass eine innen aufgestellte Maschine mit Propan das Doppelte, bis Dreifache von dem kostet, was bisher eine R410A-Anlage gekostet hat. In gewisser Weise hinkt dieser Vergleich aber, da R410A und Propan verschiedene Klassifizierungen haben und der Mehrpreis nicht unbegründet ist. Da man aber R410A durch Propan ersetzen möchte, muss der Punkt „Kosten“ doch berücksichtigt werden.

Die Politik stellt es aktuell so dar, als sei das alles kein Problem. So sehe ich das nicht. Es gibt auch Bereiche, in denen man gar keine brennbaren Kältemittel oder explosionsfähige Geräte aufstellen darf. Aber genau bei diesen Aufstellungsbedingungen liegt das Thema. Ich würde mir wünschen, dass wir eine F-Gase-Verordnung bekommen, in der beides möglich ist: Dass man nach bestem Wissen und Gewissen versucht, natürliche Kältemittel einzusetzen, und dass es für Bereiche, wo es technisch nicht möglich oder wirtschaftlich unrentabel ist, eine Alternative gibt.