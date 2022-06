Neues Vertriebsbüro für Schell Austria Armaturen

Im Jahre des 90-jährigen Firmenjubiläums und nach 26 Jahren Präsenz in Österreich hat Armaturenhersteller Schell in Österreich die Schell Austria Armaturen GmbH mit den beiden Geschäftsführern Walter Berger und Klaus Elischewski gegründet. Anfang Juni wurde das neue Vertriebsbüro mit integriertem Showroom auf der Ignaz-Köck-Straße im 21. Wiener Gemeindebezirk in zentraler Lage schließlich eröffnet. Der 220 Quadratmeter große Firmensitz dient auch als Schulungszentrum, in dem die elektronischen Armaturen, Dusch- und Sanitärsysteme in ihrer Vernetzung mit dem Schell Wassermanagementsystem SWS vorgeführt werden können.