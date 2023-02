Distanzhülsen und zusätzliche Stützen sollen garantieren, dass der Abstand zwischen der Schiene und dem Dach gleichmäßig eingehalten wird und eine gute Hinterlüftung gewährleistet ist. Ein vormontierter Dichtgummi verhindert, dass Feuchtigkeit in die Hochsicken eintritt. In der Aerocompact Planungssoftware regelt ein patentierter Statikalgorithmus die optimale Verteilung der Auflagerpunkte am Dach. Die Hersteller seien begeistert, freut sich Rusch. Er erklärt: „In der Regel werden PV-Anlagen mit Blechschrauben direkt auf der Dachhaut montiert, sodass Druck- und Zugkräfte auf die Paneele wirken und diese beschädigen. Bei unserem Konzept sind Schäden nahezu unmöglich.“

Deshalb wird für die Installation auch keine Freigaben oder Zusatznachweise der Hersteller benötigt, was insbesondere auch das Nachrüsten von Solarstromanlagen deutlich erleichtert. So lassen sich Solaranlagen mit dem Montagesystem sogar auf Dächern installieren, bei denen man weder den Zustand noch den Paneelhersteller kennt. „Weil die Dachunterkonstruktion die gesamten Kräfte aufnimmt, ist es unerheblich, welche Paneele verbaut wurden und welche Kräfte sie aushalten können“, führt Rusch aus.