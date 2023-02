Mit dem neuen Service hat sich die Zahl der für Schell verfügbaren Datenformate vervielfacht: Von klassischen Austauschformaten wie DWG-, DXF- oder STEP-Dateien über weitere CAD/BIM-Formate gängiger Planungs- und Architektursoftware bis hin zu Objekten für die Architekturvisualisierung. Nach der Auswahl der gewünschten Formate werden die Daten für den Download bereitgestellt. So können Schell Produkte einfach in der persönlichen Planung verwendet werden – mit dem gewünschten Detaillierungsgrad.

So ist schnelles Arbeiten für Bemaßungen und Kollisionsplanung, aber auch eine tiefgehende Raumplanung mit Designabbildungen möglich. Die Schell Produkte können vor dem Download der entsprechenden Daten im Viewer angezeigt sowie die Abbildung bei Bedarf angepasst werden: Ob 2D oder 3D, mit Messraster oder im Schnitt. Je nach Produkt können außerdem wichtige Variablen verändert werden, damit sie zur individuellen Planung passen. In den Dateien wurden auch Anschlusspunkte hinterlegt - kann das verwendete Programm diese verarbeiten, wird beispielsweise eine falsche Platzierung des Produktes gemeldet. So können Objekte, die nur auf dem Boden stehend verbaut werden können, auch nur bodenstehend in die Planung integriert werden.

Die Daten als Basis für den Schell BIM/CAD-Service sind beim PARTcommunity-Betreiber Cadenas eingebunden und hierüber abrufbar. Wer noch keinen Zugang besitzt, kann sich diesen auch über die Schell Homepage kostenfrei einrichten und anschließend auf alle Formate zugreifen sowie Datenpakete herunterladen.