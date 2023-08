Die Installation einer Wärmepumpe im Altbau kann komplex sein, insbesondere wenn der Bestand bereits herkömmliche Heizkörper umfasst. Dennoch gibt es Lösungsansätze, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Die bestehenden Heizkörper in älteren Gebäuden sind oft auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt, die von traditionellen Heizsystemen wie Öl- oder Gasheizungen erzeugt werden. Wärmepumpen hingegen erreichen ihre beste Effizienz bei niedrigeren Vorlauftemperaturen. Daher kann es notwendig sein, die Heizkörper zu vergrößern oder Modelle zu wählen, die besser mit niedrigeren Temperaturen arbeiten.



Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gebäudedämmung. Wärmepumpen erzielen hohe Effizienz in gut isolierten Gebäuden. Im Gebäudebestand ist die Dämmung oft unzureichend, was zu Wärmeverlusten führen und die Effizienz der Wärmepumpe schmälern kann. Die Wahl der Wärmepumpentechnologie ist ebenfalls ein wichtiger Faktor: Luft-Wasser-Wärmepumpen lassen sich meist einfacher in bestehende Heizsysteme integrieren als Erdwärmepumpen, die aufwendige Erdbohrungen voraussetzen. Allerdings sind Erdwärmepumpen oft effizienter und können langfristig kosteneffektiver sein.



Es ist außerdem ratsam, sich über verfügbare Förderungen zu informieren. In Österreich unterstützen zahlreiche Förderprogramme wie etwa Raus aus Öl und Gas den Einsatz von Wärmepumpen in älteren Gebäuden.