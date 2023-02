Techem, Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude, wechselt seinen bisherigen Standort in Graz: Das neue Büro in Kalsdorf südlich von Graz besticht durch Energieeffizienz und bietet mehr Raum für mehr Mitarbeiter und die persönliche Betreuung der Kunden in der Region. Auch im Hinblick auf die Infrastruktur wurde in den neuen Büroräumlichkeiten auf einer Fläche von 410 m2 inklusive 80 m2 Lager auf moderne Heiz- und Kühltechnik sowie smarte Gebäudetechnik gesetzt.