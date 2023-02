Am 20. Oktober jährt sich der Thank Your Cleaner Day zum siebenten Mal. An diesem Tag holt Kärcher als Mitinitiator Reinigungskräfte vor den Vorhang, um ihnen Danke zu sagen. Die Aktion steht dabei ganz im Zeichen der sozialen Verantwortung, für die sich auch Kärcher engagiert: Ob Kultursponsorings an über 150 Denkmälern weltweit, die Unterstützung von SOS-Kinderdörfern oder der Bau von Grünfilteranlagen für die Trinkwasserversorgung in Schwellen- und Entwicklungsländern. Dass der Thank Your Cleaner Day ein positives Echo auslöst, belegt die steigende Teilnehmerzahl: 2021 werden sich bereits über 50 Länder beteiligen – das sind zwanzig mehr als noch letztes Jahr. Auch Österreich ist seit 2018 mit dabei.

Fest steht, dass auch ohne Pandemie Sauberkeit und Hygiene eine große Relevanz haben. Daher auch das Ziel des Thank Your Cleaner Days, die Arbeit von Reinigungskräften in den Mittelpunkt zu stellen. Um dies zu erreichen, arbeitet Kärcher auch dieses Jahr wieder zusammen mit Gebäudedienstleistern und Verbänden für mehr Anerkennung der Berufsgruppe.

Auch Sie können Reinigungskräfte nominieren und „Danke“ sagen - die ersten 30 Zusendungen erhalten ein kleines Dankeschön.