Der Gebäudedienstleister FIX bietet sowohl Facility Management als auch Facility Services. Speziell in letzterem spielt die Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion eine immer größere Rolle. FIX Gebäudesicherheit und Service betreibst selbst sieben Standorte und betreut von diesen aus rund 8.000 Kunden und etwa 1.000 Immobillien. Nun hat sich das Unternehmen selbst unter die Lupe genommen und zeigt vor, was in Sachen Nachhaltigkeit möglich ist, sagt Geschäftsführer Robert Punzennberger: „Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Gebäude nachhaltiger zu machen. Uns kommt damit eine Vorbildrolle zu. Darum haben wir unsere sieben Standorte unter die Lupe genommen und uns überlegt, wo man wie optimieren kann.“ Das Ergebnis: FIX befindet sich an allen Unternehmensstandorten in der Finalisierungsphase und wird mit Jahresende 2021 das Ziel erreichen, der erste CO2-neutrale Facility-Service-Dienstleister Österreichs zu sein.