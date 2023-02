Aufgrund des bestehenden Förderregimes im geförderten Sozialwohnbau sind die förderbaren Kosten pro Quadratmeter betragsmäßig begrenzt. Dies führt dazu, dass Mehrinvestitionen in ökologische Maßnahmen zwar mit Ökopunkten abgefedert werden können, aber keinen wirklichen Ausgleich für die Investitionen ergeben. Gerade im städtischen Gebiet ergeben sich bei der Aufstellung von Maschinen (Lärmentwicklung) massive zusätzlich zu treffende Maßnahmen, um die geforderten Werte einzuhalten. Leider fließen in die derzeitigen Vergleichsberechnungen die nachhaltigen ökologisch notwendigen Faktoren nicht ein. Investitionen sind nach wie vor aus Sicht des Investors Rendite getrieben. Im beschriebenen Projekt hatte der Investor zwar den Ansatz, Mehrinvestitionen mitzutragen, die Projektcharakteristik ergab aber zu hohe Zusatzkosten, die im Projektbudget nicht darstellbar waren. So wurde eine technisch und ökologisch mögliche Erneuerbare Energieversorgung letztendlich aus ökonomischen Gründen nicht umgesetzt.

Aus Sicht des planenden Ingenieurs ist ein klarer politscher Wille gefordert, gerade im sozialen Wohnbau, Förderrichtlinien zu schaffen, die diese ökologischen und nachhaltigen Aspekte berücksichtigen. Damit könnten Anreize geschaffen werden, Investoren zu veranlassen, in die Nachhaltigkeit zu investieren. Bei diesem Projekt wurde es nicht geschafft, jedoch sind gerade die Ingenieurbüros dafür bekannt, auch hier Überzeugungsarbeit zu leisten.