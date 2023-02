Durch die Umrüstungsmaßnahmen steigt natürlich auch der elektrische Energiebedarf sprunghaft an. Haben für Öl- und Gasheizungen einige hundert Watt, in der Regel 2 bis 3 kW für die Versorgung ausgereicht, so ist für den Betrieb von Wärmepumpen, unabhängig mit welchen Systemvarianten man sich auseinandersetzt, ein Vielfaches erforderlich. Hier sind ebenfalls die Ingenieurbüros gefordert. Die Installationen hausintern sind auf die erforderlichen Leistungen abzustimmen. Bis zum Übergabepunkt im Gebäude können sämtliche Leistungen hergestellt werden. Für die Versorgung aus dem öffentlichen Netz sind die zuständigen EVUs vor eine große Herausforderung gestellt. Die Leistungen in den bestehenden Verteilnetzen können nicht wahllos und sprunghaft, entsprechend dem Bedarf, angehoben werden. Es sind sämtliche 400-Volt-Verteilnetze entsprechend zu erneuern und dichtere Versorgungsstationen herzustellen, um die erforderliche Leistung garantiert abgeben zu können. Dass der Strom, wie jedem Ingenieur bekannt ist, nicht aus der Steckdose kommt, sondern sich dahinter entsprechende Energieerzeugungs- und Verteilanlagen verbergen, ist bekannt. Die Kapazität jedes Kraftwerks, egal ob Wasserkraft, Windkraft und von kalorischen Kraftwerken erzeugter Strom zur Spitzenabdeckung, ist begrenzt. Auch diese Einrichtungen mit den zugehörigen Wandlern und Transformatoren unterliegen einer Leistungsgrenze und können nicht wahllos überlastet werden. Die Übertragungsleitungen im Hochspannungsbereich, im Mittelspannungsbereich und im Niederspannungsbereich sind nicht unbegrenzt belastbar.

So sehr die Beendigung der fossilen Brennstoffe für den Heizungsbetrieb, die Warmwasserversorgung oder sonstige der Behaglichkeit dienenden Einrichtungen begrüßt wird, so schwierig ist es, kurzfristig genügend Primärenergie auf der elektrotechnischen Seite zur Verfügung zu stellen. Das so wichtige Thema der Einschränkung der fossilen Brennstoffe und das Vorantreiben von alternativen-regenerative Energien wurde nur zum Teil beleuchtet. Bei jedem Thema ist noch eine Vertiefung möglich. Der gegenständliche Artikel soll nur aufzeigen, welchen nachfolgenden Rattenschwanz an Maßnahmen eine noch so attraktive und notwendige Innovation auslösen kann.