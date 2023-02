Die Judo Premium Hauswasserstation Promi-QC bietet Schutz vor Schmutzeintrag. Ihr Siebeinsatz muss nicht getauscht werden, sondern wird bei der Rückspülung gereinigt. Das geschieht mit dem sogenannten Punkt-Rotations-System: Dabei saugen mehrere Düsenstrahlrohre die Sieboberfläche Punkt für Punkt mit filtriertem Wasser ab. Gleichzeitig säubern sie das Schauglas. Die Rückspülfilter und Hauswasserstationen (3/4“ - 1 1⁄4“) lassen sich mit nur einer Schraube an der Gehäusevorderseite montieren. Die Hauswasserstationen sind auch in der Automatik-Version erhältlich. In dieser Ausführung läuft die Rückspülung automatisch ab, gesteuert zum Beispiel über Zeitintervalle und optional bei Schutzfiltern über den Verschmutzungsgrad (Differenzdruck).

