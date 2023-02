Neu an Bozz ist, dass im Programm der Serie mit der hergebrachten Zugumstellung, mit der an der Wanne zwischen Armatur und Brause gewechselt wird, Schluss gemacht wird. Stattdessen setzt Kludi mit Kludi Push & Switch bei den Unterputz-Einhebelarmaturen auf eine Taste, die per Fingerdruck den Wasserweg umschaltet. Dahinter steckt eine Ventiltechnik „Made in Germany“, die rein mechanisch und hydraulisch arbeitet und – anders als die Zugumstellung – völlig unabhängig vom Wasserdruck funktioniert. „Zudem verhindert Kludi Push & Switch im Unterschied zur bisher gängigen Lösung ein unbeabsichtigtes Zurückspringen auf die vorherige Einstellung und ein Ausleiern des Umstellers auch nach Jahren des Gebrauchs“, erklärt Papenfuß. Die Push & Switch-Lösung ist ab sofort in allen Kludi Programmen der Smart Luxury- und Pure Function-Sortimente verfügbar.