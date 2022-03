Die Zukunft des Heizens

Der Wärmemarkt ist mit beinahe 50 Prozent weltweit der größte Energieverbraucher. Um die Erderwärmung zu bremsen, muss schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden. Nach aktuellem Stand der Technologie gibt es aber kaum ein Heizungssystem, das allein Ökonomie und Ökologie optimal in Einklang bringen kann. Und dass dieses eine Heizsystem in absehbarer Zeit auf den Markt kommen wird, ist auch sehr unwahrscheinlich. Daher gilt es, mehrere Technologien zu vereinen, um eine für den Moment optimale Heizlösung zu erhalten.

Untenstehend eine Grafik der Statistik Austria, aus welcher die Trends in der Heizenergieversorgung der letzten Jahre optisch dargestellt sind. So stellte sich das Jahr 2017/2018 wie folgt dar:



Fernwärme 29 Prozent



Erdgas 24 Prozent



Holz, Pellets 19 Prozent



Heizöl 15 Prozent



Solar, Wärmepumpe 8 Prozent



Strom 5 Prozent



Bei dieser Untersuchung darf natürlich nicht außer Acht gelassen werden, dass die Versorgung mit Fernwärme meistens auch über Öl, Gas, Holz oder Kohle, in den verschiedensten Mischformen, geschieht. Das Ingenieurbüro ist nun angehalten, anhand der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten das für die Realisierung des Objektes optimale System in Zusammenarbeit mit den übrigen am Bau Beteiligten, wie Architekt*innen, Bauphysiker*innen etc., zu ermitteln.

Gefragt wurde ich auch noch, inwieweit sich BIM bei der Planung durchgesetzt habe. Zum derzeitigen Zeitpunkt und auch in Zukunft sind die Ingenieurbüros davon abhängig, inwieweit das Gebäudemodell von den Bauplaner*innen entsprechend aufbereitet zur Weiterbearbeitung zur Verfügung gestellt wird. Aus Erfahrung kann hier gesagt werden, dass die Lieferung eines Gebäudemodells in BIM äußerst lückenhaft und mangelhaft geschieht. Wird dann ein Projekt tatsächlich in BIM nach bestem Wissen und Gewissen durchgeplant, so ist die nächste Hürde die, dass die ausführenden Firmen mit dieser Technologie noch nichts anzufangen wissen.