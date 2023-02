Trox hat neue Brand- und Rauchschutzsysteme sowie Komponenten entwickelt und bereits bestehende optimiert. Wie wichtig solche High-Tech Systeme sind, zeigen beispielhaft einige Zahlen: Bei durchschnittlich 43 Gebäudebränden pro Jahr sterben in Österreich 46 Menschen. Acht von zehn Brandopfern ersticken am giftigen Brandrauch. Dieser Brandrauch ist eine oft unterschätzte Gefahr: Aus zehn Kilo brennendem Papier entstehen bis zu 10.000 m³ Rauchgas – ein einziger brennender Papierkorb kann also ein Büro in kürzester Zeit komplett mit Rauch füllen.