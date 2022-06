European Green Deal: „Der Status Quo ist keine Option“

Martin Lang, M.Sc.

Siemens

Martin Lang blickt auf 24 Jahre bei Siemens zurück und ist seit 2020 Head of Smart Infrastructure Solutions and Services in Austria. Zuvor durchlief er unter anderem Stationen als Head of Building Products Business in CEE und Head of Control Products and Systems in CEE, Türkei, Russland und Zentralasien. Er hat seinen Masterabschluss Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien absolviert. Zudem ist Lang Vorstandsmitglied von buildingSMART Austria.