Während die Gebäudetechnik-Planer also gut beschäftigt sind, sieht es mit der Realisierung ihrer Planungen und Simulationen aber ganz anders aus: War Handler schon mit seinen Lösungen für das Projekt PEQ21, auch bekannt als „Pilzgasse“, in Wien aufgefallen, so ist die Pilzgasse laut Handler „noch nicht in Ausführung“.



Er hatte dort Bauteil-Aktivierung der massiven Stahlbeton-Decken, Erdwärme, Wärmepumpen, Dach- und Bauwerksbegrünung sowie Photovoltaik auch in der Fassade kombiniert. Geplant hatte Architekt Georg Soyka. „Von der Abwicklung her war das ganz Besonderes und wir waren schon Ansprechpartner in der Wettbewerbsphase“. Wozu er grundsätzlich festhält: „Wenn man so früh beigezogen wird, kann man noch viel beeinflussen“.



Auch andere Projekte, die längst fertig geplant sind, harren aufgrund der aktuellen Baukrise weiterhin der Realisierungen. So etwa die Wohnbebauung „Am Rain“ in der Nähe von IKEA-Nord in Wien: „Das war ursprünglich ein Süba-Projekt, für die wir einiges gemacht haben, das an die ÖSW verkauft wurde. Wir haben alle Planungen gemacht: Für rund 500 Wohnungen auf vier Bauplätzen und mit drei Bauträgern haben wir die Temperierung über Bauteil-Aktivierung, eine Grundwasser-Wärmepumpen-Anlage mit Rückspeisung und eine relativ umfangreiche PV-Anlage geplant“. Auch in Abtissendorf beim Grazer Flughafen stehe die Partie. Der Entwurf des Energiekonzeptes für rund 50.00 m² seit fertig, Bauträger seien ÖSW und ARE, er wüsste aber nichts von einem Baustart, so Handler.



>>> Laufen Grundwasser-Wärmepumpen trocken?