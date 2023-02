So wurden in den Bädern Premium-Produkte aus kreislauffähiger und nachhaltiger Stahl-Emaille eingebaut. Die Hände wäscht man sich in der Villa König künftig in Waschtischen der Serie Puro, entworfen von Designerin Anke Salomon. „Mich beeindruckt die zeitlose Form, die Anke Salomon hier geschaffen hat. Das klare Profil mit seinen reduzierten Rändern trifft auf einen großzügig dimensionierten Innenraum – dadurch verschwindet die Funktionalität nicht hinter dem Designkonzept, sondern verstärkt sie sinnvoll“, erklärt Johann König.

Neben den Waschtischen ist die Villa auch mit einer Badewanne der Kaldewei Puro-Serie ausgestattet. Außerdem wurde der großzügig gestaltete Sanitärbereich mit der Duschfläche Conoflat versehen – entworfen von den italienischen Designer Sottsass Associati. Conoflat besticht durch flaches puristisches Design – für Bewegungsfreiheit und Standkomfort.



„Die gesamte Badkonzeption fügt sich sehr harmonisch in das Gesamtbild der Villa ein. Uns war eine möglichst behutsame Renovierung und Neugestaltung sehr wichtig. Für die Sanitär-Produkte war Stahl-Emaille mit seiner eleganten und ästhetischen Oberfläche die optimale Wahl“, kommentiert die verantwortliche Architektin und Cousine von Galerist Johann König, Anne König, die Arbeit an der Berliner Villa.