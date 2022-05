Otis erweitert Geschäftsführung

Otis, Spezialist für Aufzügen und Fahrtreppen, verstärkt sein Geschäftsleitungsteam in Österreich seit Anfang April 2022: Mit Thomas Brandstätter als Director Field Operations und EHSQ und Peter Donal als Director Sales und Marketing steigen zwei langjährige Mitarbeiter aus den eigenen Reihen in die Führungsebene auf. „Mit Thomas Brandstätter und Peter Donal konnten wir zwei erfahrene Führungskräfte aus dem operativen Bereich für die Geschäftsleitung gewinnen. Sie werden die Unternehmensausrichtung von Otis künftig wesentlich mitgestalten“, freut sich Christoph Sengstschmid, General Manager von Otis in Österreich, auf die Zusammenarbeit.