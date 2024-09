Mit dem klimaaktiv EU-Taxonomie-Check ist es möglich, alle dafür benötigten fachlichen Unterlagen an einem Ort zu sammeln und nach Abschluss dieser Sammlung in Form eines digitalen Akts externen Prüfer:innen zur Verfügung zu stellen. Der klimaaktiv EU-Taxonomie-Check beinhaltet also eine Taxonomie-Erklärung inklusive aller hinterlegten Nachweise. Wer bereits über eine Gebäudebewertung nach dem klimaaktiv Gebäudestandard verfügt oder eine solche plant, ist doppelt im Vorteil: Der klimaaktiv Gebäudestandard erfüllt bereits zahlreiche Anforderungen der EU-Taxonomie und erleichtert Unternehmen die Nachweisführung beim EU-Taxonomie-Check.