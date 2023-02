Sicherheitstechnik : 2022: Telenot erweitert Schulungsprogramm

422 Kurse bietet das Sicherheitstechnikunternehmen im kommenden Jahr in der DACH-Region an. Ob Grundlagen-, oder Aufbaukurse - die "Knowhow-Factory" will das steigende Interesse an elektronischer Sicherheitstechnik bedienen.