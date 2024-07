So ging die erste Hackschnitzelanlage 1984 in Betrieb. Heute ist das Unternehmen Hargassner der Komplettanbieter für Bauherrn, Landwirte, Gewerbe, Industrie und Kommunen. Das Angebot umfasst Anlagen im Leistungsbereich von 6 – 330 kW bei Pellets, 17 – 60 kW bei Stückholz und 20 bis 2.500 kW bei Hackgut. Bis sechs Kessel sind in Kaskade für noch höheren Wärmebedarf kombinierbar. Bei Industrieheizungen ist die neue Magno-Serie von 250 – 2.500 kW erhältlich.

Hargassner Heiztechnik – entwickelte sich bis heute zum Global Player mit hoher Innovationskraft. Im Jubiläumsjahr wirkt man mit besonderer Energie und vielen Neuheiten weit über das Innviertel hinaus. In 43 Ländern weltweit sind die Biomasse-Heizungsspezialisten aktuell vertreten. Die Exportrate beträgt mehr als 70 %. Im Vorjahr wurde in Kanada sogar eine eigenen Firmenzentrale in Toronto eröffnet