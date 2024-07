Wie bei jedem größeren Projekt ist es ratsam, sich vor dem Beginn gut zu informieren. Wie Sie die Sanierung am besten angehen, erfahren Sie auf www.klimaaktiv.at/sanierungstipps. Dort gibt es viele Hinweise und praktische Leitfäden, damit die Sanierung reibungslos und gut gelingt. Starten Sie mit einer professionellen Energieberatung und planen Sie erst dann die Umsetzung. Als Unterstützung bei der Finanzierung gibt es Förderungen – auf klimaaktiv finden Sie alles Schritt für Schritt, einfach und übersichtlich erklärt. Beispiele aus der Praxis zeigen vor, was alles bei der Sanierung möglich ist.



Zum Start ist die Entscheidung fällig, ob das Gebäude rundum in einem Schritt oder nach und nach saniert werden soll. Für beides gibt es Argumente.