Endlich ist es wieder so weit: Nach über zwei Jahren Pause geht die Frauenthal Expo in Wien in die nächste Runde! Von 14. bis 16. September treffen sich dort die Expert*innen der Haustechnik-Branche. ACO freut sich sehr, auch dieses Mal dort vertreten zu sein und lädt herzlich zu einem Gespräch auf dem Messestand ein.

Im Fokus steht neben Lösungen für die hygienischen Bodenentwässerung vor allem die top aktuelle ACO ShowerDrain S+ schwarz. Diese innovative Newcomer-Duschrinne, die bereits mit dem Reddot Award und Plus X 2021 ausgezeichnet wurde, feiert bei dieser Gelegenheit eine Premiere: Sie wird exklusiv zum ersten Mal live in der Trendfarbe Schwarz zu sehen sein. Doch neben dem Design punktet sie vor allem durch ihre hohe Funktionalität und ihren breiten Einsatzbereich.



Besuchen Sie uns auf unserem Stand 055 | Halle A