„Ja, 2023 haben sich alle Preise dann wieder nach unten bewegt. Pellets stärker als andere und so heizt man mit Pellets nach Stand Jänner um rund 40 % günstiger als mit Heizöl extraleicht und ca. 60 % billiger als mit Erdgas. Das ist beim aktuellen Strompreis wirtschaftlich mit Heizkosten von Wärmepumpen vergleichbar. Andersrum: Die durchschnittlichen Mehrkosten von Heizöl extraleicht gegenüber Pellets lagen in den letzten vier Jahren – also ab Pandemiebeginn – bei über 44 %.“