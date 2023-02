Ab ins Grüne! Wer die Natur zur Abwechslung mal zwischen den Baumwipfeln anstatt darunter genießen will, der ist am Baumkronenweg im oberösterreichischen Kopfing genau richtig. Im dazugehörigen Waldhotel ist der Umweltgedanke stark vertreten - weshalb im neuen Heizhaus ein Biomasseheizwerk verbaut wurde.

Für die Druckhaltung des Biomasseheizwerks hat man sich für ein österreichisches Produkt der Firma Eder entschieden, um die Transportwege so kurz wie möglich zu halten. Auch bei der Produktauswahl setzte die Firma Gahleitner, ein Installationsunternehmen mit Sitz in Kopfing, sowie Standorten in Wels und Andorf, auf Energieeffizienz. Die Entscheidung fiel auf einen elko-mat Eder Picocontrol PCK. Ein Druckhalteautomat in kompakter Bauform ohne Kunststoffhaube mit geringem Strombedarf und, was im Wald besonders wichtig ist: leise im Betrieb.