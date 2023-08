Entgeltliche Einschaltung

Online-Event : Begleiten Sie uns auf dem Weg hin zu einer grüneren Zukunft

In unserem Online-Event erfahren Sie, wie Sie Ihrem Unternehmen dank unserer RetroFIT+ Lösungen einen zusätzlichen Schub verleihen. Das Event richtet sich an Entscheidungsträger und Fachleute der HLK-Branche. In unserem Online-Event werfen wir einen Blick auf die globale Herausforderung des steigenden Energieverbrauchs, zu dem Gebäude mit 40% einen erheblichen Anteil beitragen.